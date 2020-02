Coronavirus, Borrelli annuncia: «Superati i mille ammalati, i morti sono 29»

«Invitiamo a non intasare il numero di emergenza, contattate i medici di famiglia telefonicamente e i numeri di emergenza solo in caso di necessità». «Stiamo confezionando un provvedimento per la ripresa delle attività dove ci sono state restrizioni: non chiedetemi anticipazioni, stiamo lavorando». «Ringrazio il ministro Speranza e il ministero per l'importante accordo con Google e Youtube per mettere in evidenza l'informazione attendibile e certificata che si trova in rete

«Le persone ricoverate sono il 38%» delle persone malate «e il 10% in terapia intensiva». Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli , parlando alla Protezione civile.