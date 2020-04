Il premier Conte assicura in Senato: «App Immuni volontaria, nessuna limitazione a chi non la scaricherà»

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta parlando in aula al Senato per la sua informativa a Palazzo Madama per l'emergenza coronavirus: il suo intervento è iniziato poco dopo le 15. Il premier ha parlato tra le altre cose della imminente fase 2, che potrebbe partire ai primi di maggio, e della app Immuni, di contact tracing.

«Questo passaggio viene compiuto nella chiara della consapevolezza della necessità di coinvolgere il Parlamento tanto più in una fase in cui l'azione di governo rileva direttamente su beni primari della persona», ha detto Conte. Sullìapp Immuni ha assicurato: «Sarà su base volontaria, nessuna limitazione a chi non la scarica». E sul distanziamento sociale ha aggiunto che «ci saranno modifiche»

