Coronavirus, i bigliettini "Tutto andrà bene" invadono le città: così si combatte la paura da Covid-19

Una vera e propria invasione di bigliettini con la scritta "", accompagnata da un cuoricino, sta regalando un sorriso alla(e non solo), in questo difficile momento per il coronavirus . L'iniziativa sembra essere partita dalla provincia di Brescia e si è rapidamente diffusa anche a Milano e Bergamo. I post-it "Tutto andrà bene" sono ovunque: portoni, citofoni, panchine, saracinesche di negozi e persino sui parabrezza delle auto.LEGGI ANCHE:Chi ne trova uno, di solito, lo fotografa e condivide lo scatto sui social con l'hashtag, per regalare al prossimo un sorriso e, perché no, un pizzico di speranza. La mente dietro questo «atto poetico collettivo» sarebbe quella di una poetessa lombarda,, che per prima avrebbe cominciato a disseminare le città di questi bigliettini anonimi.LEGGI ANCHE: