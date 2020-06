Coronavirus in Italia, 26 morti e 303 casi positivi in più: quasi tutti in Lombardia. Numeri ai minimi nelle altre regioni

ROMA - In Italia altre 26 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 34.371. Ieri il dato era di 44 vittime. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 15 giugno. Dei 26 decessi registrati oggi 8 provengono dalla Lombardia.

LEGGI ANCHE: Si può fare o no? Disco, crociere e rebus sagre: la strada è lunga

Con pochi tamponi, solo 28.107 (il solito calo del weekend) i casi positivi in più sono 303 di cui 259 solo in Lombardia che vede salire il contagio nonostante quasi tremila test in meno. Ai minini i numeri del resto del Paese con l'Emilia Romagna con 11 nuovi positivi, Toscana e Liguria con 8 e le altre regioni sotto i 4 contagiati. Sono otto invece le regioni a contagio zero a cui si aggiunge la provincia di Bolzano.

LEGGI ANCHE: Decessi sospetti all'ospizio, ipotesi angelo della morte: arrestato infermiere accusato di otto omicidi

Con 640 guariti o dimessi le persone attualmente positive in Italia scendono a 25.909, con una diminuzione di 365 unità. Solo 2 le terapie intensive in meno, 105 invece la flessione tra i ricoverati con sintomi.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 237.290 (303 in più rispetto a ieri), di cui 34.371 morti e 177.010 guariti o dimessi, 640 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 25.909 persone, ieri era di 26.274, una diminuzione di 365 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.648.825, 28.107 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.864.084. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 207 i malati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Di questi, 94 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 3.489, 105 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 22.213 (-258).

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA