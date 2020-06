Coronavirus in Italia, 78 morti e 346 nuovi casi positivi (260 in Lombardia). In aumento le vittime

In Italia altre 78 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che a oggi 13 giugno 2020 è arrivato a 34.301 (+346 casi, di questi ben 260 solo in Lombardia). Ieri il dato era di 53 vittime. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi sabato 13 giugno.



In realtà, la cifra dei deceduti va rivista: dei 25 decessi comunicati oggi dalla regione Lazio solo 2 sono sono riferiti alle ultime 24 ore, i restanti 23 sono riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il totale dei decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dunque, è 55.

I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 236.651, dei quali 174.865 sono guariti e 34.301 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 27.485.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 346 pazienti (ieri di 393) di cui 210 in Lombardia; gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.512 (ieri 1.640) persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 1.780 unità (ieri 1.747); i deceduti di 78 (di cui 23 in Lombardia), ieri erano stati 56. Sono 220 i malati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.518 su 27.485. Sette regioni non hanno avuto nuovi contagi.

NOVITA' VACCINO

Covid 19, novità sul vaccino. Insieme ai Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'alleanza per il vaccino, il ministro della Salute Roberto Speranza ho sottoscritto un contratto con Astra Zeneca per l'approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino «da destinare a tutta la popolazione europea».



Il candidato vaccino nasce dagli studi dell'Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. La prima trance di dosi arriverà entro la fine dell'anno.

