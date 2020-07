Coronavirus, il ministro Speranza annuncia la quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria. Allarme badanti

Quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Bulgaria o dalla Romania. A dare l'annuncio dei nuovi provvedimenti è il Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo il picco di casi nei due paesi dell'Est Europa. La decisione è stata comunicata sull'account Twitter del Ministro.

«Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria», spiega Speranza, soprattutto alla luce della massiccia presenza di persone di nazionalità romena e bulgara presenti in Italia. «Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il coronavirus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza», ha aggiunto il ministro.

Molte badanti e lavoratori di altri settori che operano in Italia provengono proprio da Romania e Bulgaria e molti di loro, dopo la fine del lockdown sono tornati a trovare le loro famiglia. Per questo ora si teme un ritorno del virus, al punto da richiedere in via precauzionale una quarantena. A preoccupare è soprattutto la Romania dove nelle ultime ore è stato toccato un nuovo picco di contagi giornalieri da coronavirus con 1.112 casi.

Ultimo aggiornamento: 17:48

