Coronavirus in Italia: calano i nuovi positivi e crescono i tamponi, ma i morti sono ancora 322 in un giorno

ROMA - Epidemia di Coronavirus, il report quotidiano della protezione civile di oggi, sabato 24 aprile, continua a mostrare segni inconraggianti: meno positivi e più tamponi testati, ma resta ancora alto il numero dei morti.

Coronavirus, nelle Marche 287 nuovi positivi in un giorno: una provincia "corre" ancora/ I numeri del contagio

Sono stati 13.817, infatti, i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (Ieri erano stati 14.761), a fronte di 320.780 tamponi analizzati (ieri 315.700), con un tasso di positività del 4,3% (4,7%). Scende ma resta ancora alto il numero dei morti: sono stati 322 le vittime in un giorno (ieri 342). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

