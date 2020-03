Coronavirus, Mattarella: «Supereremo la crisi anche con misure straordinarie»

Ultimo aggiornamento: 19:39

Ringrazio «i nostri concittadini delle zone rosse, per il modo con cui stanno affrontando i grandi sacrifici a cui sono sottoposti». Lo ha detto il presidente della Repubblica,, in un messaggio video, ricordando che stanno rispettando «con grande serietà» i criteri di comportamento per combattere il coronavirus.LEGGI ANCHE:nell'impegno per sconfiggere il virus, nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione. Alla cabina di regia costituita dal governo spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni. Vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento», spiega il presidente della Repubblica nel suo messaggio.«Siamo un grande paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale - ha aggiunto Mattarella - che sta operando con efficacia e straordinaria abnegazione del suo personale a tutti i livelli personali.per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. Misure per affiancare loro nuovo personale e per assicurare l'effettiva disponibilità di attrezzature verificandole in tutte le strutture ospedaliere».«Care concittadine e cari concittadini - l'appello del presidente della Repubblica - senza imprudenze ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo aver fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo.». «Alla cabina di regia costituita dal Governo spetta assumere, in maniera univoca, le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento».