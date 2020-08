Coronavirus in Italia, calano i nuovi positivi (953), ma anche i tamponi, 4 morti in un giorno. Meno terapie intensive

Coronavirus, continua l'impennata di contagi in Italia, sebbene con numeri leggermente inferiori rispetto a ieri: il bollettino di oggi del Ministero della Salute vede 953 nuovi positivi a fronte di 45.914 tamponi (quasi 22mila in meno rispetto a ieri), mentre i decessi sono 4. Delle 4 vittime, 2 sono in Emilia Romagna, uno in Lombardia e uno nel Lazio. Con 192 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 19.195 (757 in più rispetto a ieri).

LEGGI ANCHE:

Fermo, sesso col trans e poi lo rapina con il coltello alla gola. Ma nelle fuga prede il cellulare: arrestato

Ascoli, tremendo frontale sulla circonvallazione: arrestato uno dei conducenti, era ubriaco

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.441, mentre il numero totale dei casi è di 260.298, con 953 nuovi positivi in più: tre giorni fa, 21 agosto, furono registrati sostanzialmente lo stesso numero di positivi (947) ma con quasi 72mila tamponi, oltre 26mila in più di oggi. Oltre 100 casi in ben cinque regioni (146 nel Lazio, 116 in Emilia Romagna, Veneto e Campania, 110 in Lombardia), solo tre regioni a contagio zero (Valle d'Aosta, Molise e Basilicata).

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 260.928 (953 in più rispetto a ieri), di cui 35.441 morti e 205.662 guariti o dimessi, 192 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 19.195, ieri era di 18.438, un aumento di 757 unità.

Sono 65 i malati in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri). Di questi, 15 sono in Lombardia (uno in più). I ricoverati con sintomi sono 1.045, 74 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 18.085 (687 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.053.551, di cui 45.914 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 67.371). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.773.326. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA