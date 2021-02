Coronavirus in Italia, bollettino 18 febbraio: 347 morti e 13.762 casi. Salgono gli ingressi in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 febbraio del Ministero della Salute: il giorno dopo la fiducia incassata al Senato e nel giorno della fiducia alla Camera per il governo guidato dal nuovo premier Mario Draghi, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.762 su 288.458 tamponi (ieri erano stati 12.074 su 294.411 tamponi). 347 i morti (ieri erano stati 369). Con 17.771 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 384.501, 4.363 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 4.822 unità.

Il tasso di positività sale al 4,8% (ieri era stato del 4,1%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 94.887. Dei 347 morti di oggi 55 vengono dalla Lombardia, 41 dal Lazio, 37 dalla Puglia, 30 dal Veneto, 29 dalla Campania, 27 dall’Emilia Romagna e 26 dalla Sicilia. La Regione più colpita è oggi la Lombardia che torna purtroppo oltre i duemila casi: sono 2.540 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Altre quattro Regioni oltre i mille: si tratta di Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042) e Lazio (1.025).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: continua il lieve calo dei positivi e anche dei decessi, con un numero crescente di tamponi. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 43.573 (giovedì scorso erano 46.702, due settimane fa 44.433), mentre i morti sono 1.310 (1.456 giovedì scorso, 1.727 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.036.166, a fronte dei 1.022.060 di una settimana fa e dei 936.297 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 18 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.765.412, di cui 94.887 morti e 2.286.024 dimessi e guariti, 17.771 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 384.501, ieri erano 388.864, un calo di 4.363 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 288.458 (ieri erano stati 294.411). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 37.204.747, mentre il totale delle persone testate è di 18.645.837.

Del totale dei positivi sono 364.493 quelli in isolamento domiciliare (-4.054), 17.963 ricoverati in altri reparti (-311) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.045 (+2) di cui 368 in Lombardia (+5), 232 nel Lazio (-7), 181 in Emilia Romagna (+5), 159 in Puglia (+3), 145 in Sicilia (-9), 144 in Toscana (+7), 128 in Piemonte (-10), 110 in Campania (+3) e 98 in Veneto (+1). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 177 (+64 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (29), seguita da Puglia (21), Toscana (20), Emilia Romagna (18), Lazio (16), Campania (12), Abruzzo e Umbria (10).

