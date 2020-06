Coronavirus in Italia, 66 morti e 333 casi positivi in più: 216 in Lombardia. Salgono i ricoverati in terapia intensiva

In Italia altre 66 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.514. Ieri il dato era di 43 vittime. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi giovedì 18 giugno. Dei 66 decessi registrati oggi oltre la metà (36) provengono dalla Lombardia, 7 dal Veneto, 6 dal Piemonte, 4 dall'Emilia Romagna, 4 dalla Liguria, 4 dal Lazio, 2 dalla Puglia, 1 dalla Toscana, 1 dall'Abruzzo, 1 dalla Valle d'Aosta. Zero morti in Molise, Basilicata, Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna e Calabria.

Con quasi ventimila tamponi in meno l'aumento dei casi positivi di oggi non diminuisce, rimanendo stabile a quota 333. Di questi 216 sono stati registrati in Lombardia (che a differenza del quadro italiano ha effettuato gli stessi tamponi di ieri). In crescita l'Emilia Romagna con un aumento di 32 positivi davanti al Piemonte fermo a 31. Sotto i dieci casi giornalieri le altre regioni d'Italia, ma solo quattro a contagio zero: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Umbria.

Con 1089 guariti o dimessi scende a 23.101 il numero di persone attualmente positive, con una diminuzione di 824 unità. A distanza di settimane torna a risalire il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva che passa da 163 a 168. Scendono invece i ricoverati negli altri reparti: 246 in meno.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 238.159 (333 in più rispetto a ieri), di cui 34.514 morti e 180.544 guariti o dimessi, 1089 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 23.101 persone, ieri era di 23.925, una diminuzione di 824 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 4.831.562, 58.154 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.958.724. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 168 i malati in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri. Di questi, 60 sono in Lombardia (+1). I ricoverati con sintomi sono 2.867, 246 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 20.066 (-583).

I DATI REGIONE PER REGIONE

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia (-325), 2.290 in Piemonte (-95), 1.281 in Emilia-Romagna (-64), 607 in Veneto (-73), 438 in Toscana (-6), 246 in Liguria (+2), 997 nel Lazio (-42), 577 nelle Marche (-8), 242 in Campania (-16), 306 in Puglia (-18), 59 nella Provincia autonoma di Trento (+1), 637 in Sicilia (-168), 97 in Friuli Venezia Giulia (-2), 434 in Abruzzo (-4), 85 nella Provincia autonoma di Bolzano (-2), 16 in Umbria (-2), 31 in Sardegna (0), 6 in Valle d'Aosta (-2), 35 in Calabria (+2), 60 in Molise (-2), 10 in Basilicata (0).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.516 (+36), Piemonte 4.032 (+6), Emilia-Romagna 4.219 (+4), Veneto 1.994 (+7), Toscana 1.093 (+1), Liguria 1.536 (+4), Lazio 822 (+4), Marche 994 (+0), Campania 431 (+0), Puglia 538 (+2), Provincia autonoma di Trento 465 (+0), Sicilia 280 (+0), Friuli Venezia Giulia 343 (+0), Abruzzo 458 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 77 (+0), Sardegna 132 (+0), Valle d'Aosta 145 (+1), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 4.831.562, in aumento di 58.154 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.958.724.

