Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: 11.831 nuovi casi e 364 decessi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 2 gennaio 2021: sono 11.831 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (con 67.164 tamponi processati) e 364 i nuovi decessi. Con il drastico calo dei tamponi (ieri erano stati 157.524) il tasso di positività torna a salire, raggiungendo il 17,61%.

La regione più colpita dal contagio è il Veneto, che fa registrare 3165 nuovi casi, seguita da Emilia-Romagna (2035 nuovi casi), Lombardia (1402 nuovi casi) e Lazio (1275 nuovi casi). La regione col maggior numero di ricoverati è la Lombardia (3293 nei reparti ordinari e 491 in terapia intensiva), seguita da Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Gli attuali positivi, in Italia, sono 577.062, di cui 551.545 in isolamento, 22.948 ricoverati e 2569 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 26.823.305 tamponi e accertati 2.141.201 casi, con 74.985 deceduti e 1.489.154 guariti.

