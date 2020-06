Coronavirus in Italia, oggi "solo" 6 morti: è il dato più basso da mesi. Sono 126 i nuovi positivi, 78 in Lombardia

In Italia altre 6 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.744. Ieri il dato era di 22 vittime. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi lunedì 29 giugno.

Solo quattro regioni fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Nelle rimanenti 16 non ci sono stati altri morti.

A fronte di pochi tamponi (27.218) sono 126 i nuovi casi positivi registrati di cui 28 in Lombardi. In otto regioni non si registrano invece nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria e Molise, così come nella Provincia autonoma di Trento.

Diminuiscono di 2 unità oggi i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva: sono 96, dei quali 43 in Lombardia. In nove regioni e nella provincia di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 1.120, 40 in meno rispetto a ieri, 15.280 le persone in isolamento domiciliare, 143 in meno rispetto alla giornata di ieri e 16.496 gli attualmente positivi (185 in meno di ieri), secondo i dati del ministero della Salute.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 240.436 (126 in più rispetto a ieri), di cui 34.744 morti e 189.196 guariti o dimessi, 305 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 16.496 persone, ieri era di 16.681, una diminuzione di 185 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.341.837, 27.218 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.235.504. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 96 i malati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. Di questi, 43 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 1.120, 40 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 15.280.

