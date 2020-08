Coronavirus in Italia, le cifre si impennano: 1.367 nuovi positivi e 13 morti in un giorno. Boom Lombardia e Lazio

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi del Ministero della Salute vede tornare a salire il numero di contagi. Stabilito anche il record di tamponi (93mila in un solo giorno, oltre 20mila in più rispetto a ieri). I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.367. Sale anche il numero dei decessi, oggi 13 contro i 4 di ieri. Con 314 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 20.753 (1.039 in più rispetto a ieri). Sale di tre unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, 69 contro i 66 di ieri, mentre scende a 1.055 il numero di ricoverati in altri reparti, tre in meno.

La Lombardia è la regione che registra l'aumento di positivi più consistente, 269 nelle ultime 24 ore, seguita dal Lazio a quota 162 e dalla Toscana a 161. Sono 147 i casi in più in Veneto e 120 in Emilia Romagna. La Valle d'Aosta è l'unica regione ferma a contagio zero.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 262.540 (1.367 in più rispetto a ieri), di cui 35.458 morti e 206.239 guariti o dimessi, 353 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 19.714, ieri era di 19.195, un aumento di 519 unità.

Sono 66 i malati in terapia intensiva (uno in più). Di questi, 15 sono in Lombardia (stesso numero di ieri). I ricoverati con sintomi sono 1.058, 13 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 18.590 (505 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.125.892, di cui 72.341 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 45.914). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.819.124. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

