Coronavirus in Italia, salgono i tamponi ma scendono i nuovi casi (978). In crescita vittime e terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi martedì 1 settembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 978, a fronte di 81.050 tamponi (ieri erano 996 con 58.518 tamponi): 8 invece i decessi (ieri erano stati 6). Nella giornata di ieri dunque i nuovi positivi erano stati leggermente di più di oggi, ma con oltre 22mila tamponi in meno. Con 291 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 26.754 (676 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 873 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.491, mentre il numero totale dei casi è di 270.189, con 978 nuovi positivi in più (ieri erano stati 996). Degli 8 decessi 2 vengono dalla Lombardia, 2 dal Veneto e 1 da Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Le regioni con più nuovi casi sono Lombardia (242), Lazio (125) e Campania (102). Solo una regione a contagio zero (la Valle d’Aosta). I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 270.189 (978 in più rispetto a ieri), di cui 35.491 morti e 207.944 guariti o dimessi, 291 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 26.754, ieri era di 26.078, un aumento di 676 unità.

Sono 107 i malati in terapia intensiva (13 in più rispetto a ieri). Di questi, 21 sono in Lombardia (1 in meno) e 10 in Sicilia (numero invariato). I ricoverati con sintomi sono 1.380, 92 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 25.267 (571 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.725.909, di cui 81.050 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 58.518). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.214.766. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

