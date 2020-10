Coronavirus in Italia, 9.338 casi ma con meno di 100mila tamponi: 73 morti in un giorno. I positivi sono oltre 134mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 19 ottobre del Ministero della Salute. Continuano ad aumentare ancora i nuovi positivi, che nelle ultime 24 ore ammontano a 9.338, con 98.862 tamponi (ieri erano stati 11.705 con 146.541 tamponi): 73 invece i decessi (ieri erano stati 69). Con 1.498 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 134.003 (7.766 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 9.302 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 36.616, mentre il numero totale dei casi è di 423.578. Dei 73 morti ben 21 vengono dalla Campania, 12 dalla Toscana, 9 dal Lazio, 6 dalla Lombardia, 5 da Piemonte e Liguria e 4 dalla Puglia. Sfiora i tremila casi giornalieri la Lombardia (2.975), seguita da ben tre regioni oltre i mille casi, la Campania (1.376), il Lazio (1.198) e il Piemonte (1.123). Nessuna regione a contagio zero, solo quattro sotto i cento casi (Calabria, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise).

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 423.578 (9.338 in più rispetto a ieri), di cui 36.616 morti e 252.959 dimessi e guariti, 1.498 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 134.003, ieri era di 126.237, un aumento di 7.766 unità.





Sono 797 i malati in terapia intensiva (ieri erano 750). I ricoverati con sintomi sono 7.676, 545 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 125.530 (7.174 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 13.639.444, di cui 98.862 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 146.541). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 8.265.568. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

