Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore 39 morti e 4.619 casi in più: i positivi tornano sopra gli 82mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi lunedì 12 ottobre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.619, con 85.442 tamponi (ieri erano stati 5.456 con 104.658 tamponi): 39 invece i decessi (ieri erano stati 26). Con 891 dimessi/guariti in più, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 82.764 (3.689 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 4.246 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 36.205, mentre il numero totale dei casi è di 359.569. Dei 36 morti 8 vengono dal Lazio, 6 dalla Toscana e dalla Puglia, 3 da Lombardia, Sicilia e Piemonte. Le regioni con più casi sono Lombardia (696) e Campania (662), seguite da Toscana (466) e Piemonte (454). Nessuna regione a contagio zero.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 359.569 (4.619 in più rispetto a ieri), di cui 36.205 morti e 240.600 dimessi e guariti, 891 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 82.764, ieri era di 79.075, un aumento di X unità.



Sono 452 i malati in terapia intensiva (ieri erano 420). I ricoverati con sintomi sono 4.821, 302 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 77.491 (3.355 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 12.650.155, di cui 85.442 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 104.658). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 7.652.059. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

