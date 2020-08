Coronavirus in Italia, scendono i nuovi contagi (996), ma salgono le vittime: sono 6 nelle ultime 24 ore

La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 31 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 996, in discesa rispetto ai 1.365 nuovi positivi registrati ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti.

