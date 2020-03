Donna in pigiama fermata in strada dalla polizia: «Sto seguendo mio marito per beccarlo con l'amante»

ANCIO - «Sto seguendo mio marito per beccarlo con l'amante». Questa la giustificazione addotta da una donna di 60 anni, che si stava spostando, ancora in pigiama, quando è stata fermata dalla polizia per i controlli delle violazioni del Dpcm per l'emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, torna a impennarsi la curva: 185 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è 2.736 /La mappa del contagio in tempo reale

Il governatore delle Marche Ceriscioli in quarantena dopo l'incontro con Bertolaso

È accaduto ieri mattina sulla via Nettunense. La donna, residente ad Aprilia (Latina), aveva visto il marito uscire di casa e, sospettando che si stesse per incontrare con l'amante, ha deciso di seguirlo per ottenere una prova fotografica dell'infedeltà. Senza neanche vestirsi, la donna si è precipitata fuori dalla propria abitazione, convinta che il marito si stesse recando nel vicino comune di Anzio (Roma).

Una volta fermata dalla polizia, la donna ha provato a giustificarsi adducendo la sospetta infedeltà. La motivazione, però, non ha convinto gli agenti, che non hanno ravvisato la necessità: la 60enne è stata denunciata e costretta a tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA