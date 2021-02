Covid, otto regioni oltre la soglia limite di ricoveri in terapia intensiva: la situazione delle Marche

Erano sei una settimana, ma salgono ora a otto, le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%), Umbria (57%).

È quanto si apprende dal monitoraggio pubblicato sul portale dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), aggiornato al 24 febbraio. Per quanto riguarda invece i posti letto nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, occupati da pazienti Covid−19, a livello nazionale il valore è al 29%.

Si tratta di una percentuale stabile rispetto a una settimana fa e 11 punti sotto il livello del 40%, definita come «soglia critica» dal Decreto del Ministero della Salute dello scorso 30 aprile: se viene superata, infatti, diventa problematica la presa in carico dei pazienti che necessitano il ricovero per motivi di salute non collegati al Covid-19. A superare tale soglia di sicurezza del 40% sono, però, secondo il monitoraggio Agenas quattro regioni, una in più rispetto al 17 febbraio: Marche (47%), Molise (43%), Bolzano (41%), Umbria (54%).

