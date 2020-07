Coronavirus, niente distanziamento sociale: chiusi tre stabilimenti balneari

FIUMICINO - Chiusi per 5 giorni uno stabilimento balneare sul lungomare di Fiumicino. Il commissariato di polizia di Fiumicino ha emesso il provvedimento a causa della «palese violazione delle misure sul distanziamento sociale». Il lido chiuso è "Castello Miramare" di Maccarese.

L'atto, nell'ambito dei controlli straordinari sul territorio, si è reso necessario perché l'elevato numero di persone «stipate ai tavoli, mentre consumavano alimenti e bevande ed ascoltavano musica, non ha permesso di ripristinare le idonee distanze». Inoltre «gli avventori, che per la ressa si spostavano a fatica all'interno del locale, non utilizzavano sistemi di protezione».

Lo stesso esercizio commerciale, per analoghi motivi, era stato già chiuso nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Fiumicino.

Altri due lidi sono stati chiusi dalla polizia locale di Fiumicino per non aver rispettato le norme anti-covid.

