Coronavirus, oggi calano i morti: 681 (ieri 766). Ma crescono i nuovi contagi, 1238 i guariti

Coronavirus, questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia oggi 4 aprile 2020: sono 124.632 i contagiati (4.805 più di ieri), con oltre 88.274 italiani tuttora positivi e 15.362 morti. L'Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus e comincia a vedere il calo del numero delle vittime. Cresce il numero totale dei guariti, oggi 20.996, 1.238 in più di ieri. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli insieme al commissario Arcuri.

LEGGI ANCHE:

«Ripartiamo o moriamo tutti». Industriali e artigiani divisi: ecco il dilemma dopo i tempi fissati da Borrelli

Presidi e docenti allargano le braccia: «Siamo in emergenza, vale il male minore» «Maturità online o vis-à-vis? Sarà sempre una prova seria»

Calo dei pazienti in terapia intensiva. «Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA