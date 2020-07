Coronavirus in Italia, 25 morti e 182 nuovi positivi in più di cui 109 in Lombardia. Calano ancora i ricoverati

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 18:30

, i dati di oggi della Protezione Civile. In Italia altre 25 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato 34.788. Ieri il dato era di 23 vittime. È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi mercoledì 1° luglio.Dei 25 decessi registrati oggi 10 vengono dal Veneto, 6 dalla, 4 dal'Emilia Romagna, 2 da Toscana e Lazio e 1 dal Piemonte. 4 decessi in meno invece dalle, con la regione che ha corretto il dato: il dato sul totale dei morti aumenta dunque di 21 unità e sale a 34.788.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 240.760 (187 in più rispetto a ieri), di cui 34.788 morti e 190.717 guariti o dimessi, 469 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 15.255 persone, ieri era di 15.563, una diminuzione di 308 unità.