Coronavirus in Italia: 13.844 contagiati e 364 morti in un giorno. Calano ancora le terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 20 aprile del Ministero della Salute: crescono i nuovi positivi registrati, ma per fortuna calano, seppur leggermente, i morti. Un andamento molto simile a quello delle Marche, che oggi hanno fatto registrare 388 nuovi positivi e 7 morti per l'epidemia di Covid. Conforta la continua discesa degli attualmente positivi, 7mila meno di ieri.

La protezione cigile ha comunicato, nelle ultime 24 ore, 13.844 nuovi casi e 364 morti. Ieri erano stati registrati 12.074 contagi e 390 decessi. Testati 350.034 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, ieri erano stati 294.045. Il tasso di positività è del 3,9%, in leggero calo rispetto al 4,1% di ieri. Sono 3.076 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 75 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in calo di 471 rispetto a ieri.

