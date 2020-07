Coronavirus in Italia, 11 morti e 181 casi positivi in più in un giorno: 53 sono in Lombardia, sette regioni a contagio zero

In Italia altre 11 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.123. Ieri il dato era di 5 vittime. I nuovi positivi sono invece 181 (ieri erano 170). È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi martedì 28 luglio. Degli undici decessi registrati oggi 3 provengono dalla Toscana, 3 dal Veneto, 1 dalla Lombardia, 1 dal Lazio, 1 dall'Emilia Romagna, 1 dall'Abruzzo, 1 dalla Sardegna,

Con 48.178 tamponi (quasi il doppio rispetto a ieri) sono 181 i casi positivi in più registrati oggi di cui 53 in Lombardia, 29 in Campania, 24 in Veneto, 20 in Emilia Romagna, 12 in Piemonte, 11 nelle Marche, 10 nel Lazio. Sotto i dieci casi le restanti regioni italiane di cui sette ferme a contagio zero.

Con 163 guariti o dimessi il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese si conferma in lieve aumento raggiungendo quota 12.609, con un incremento di 28 unità. Sono 40 i malati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri, e 749 i ricoverati con sintomi in altri reparti. In aumento il numero di persone in isolamento domiciliare: 24 in più rispetto a ieri.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 246.488 (181 in più rispetto a ieri), di cui 35.123 morti e 198.756 guariti o dimessi, 163 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 12.609 persone, ieri era di 12.581, un incremento di 28 unità.

Sono 40 i malati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri. Di questi, 14 sono in Lombardia (+1). I ricoverati con sintomi sono 749, 1 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 11.820 (24 in più rispetto a ieri).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 6.634.293, di cui 48.178 nell’ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.967.710. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

