Coronavirus in Italia, crescono ancora i positivi (1.370). Dieci morti nelle ultime 24 ore

Continuano a salire i casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino della Protezione civile oggi si registrano 1.370 casi e 10 morti (ieri i casi erano 1.108). Questi i dati del ministero della Salute.

All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi. Sono 143 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il coronavirus. Rispetto a ieri si registra quindi un caso in più. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio.

