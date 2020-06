Coronavirus in Italia, 49 morti e 264 nuovi casi, 165 in Lombardia. In 6 regioni nessun contagio

LEGGI ANCHE:

Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.275, con un incremento rispetto a ieri di 264 nuovi casi, di cui 165 in Lombardia. Il numero totale di attualmente positivi è di 21.212 (ieri 21.543), con una decrescita di 331 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente, 152 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 9 pazienti rispetto a ieri. 2.474 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 158 pazienti rispetto a ieri. 18.586 persone sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri i deceduti sono 49 e portano il totale a 34.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 182.453, con un incremento di 549 persone rispetto a ieri.