Coronavirus, il medico di Bergamo: «Sedazione palliativa se non c'è altro da fare. Abbiamo intubato un ragazzo del '77»

«Di solito si arriva in ospedale quando si fa fatica a respirare, si fanno gli esami, c'è un primo supporto di ossigeno, quando non è più sufficiente si uso il casco e si va avanti il più possibile finché si arriva all'intubazione. Oppure non ci si arriva proprio, perché il paziente peggiora.». A raccontarlo(Treviglio) ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, uno dei medici sul fronte di una delle zone più colpite da coronavirus . Non a caso, oltre a un appello alla cittadinanza a ridurre i contatti «per non far arrivare le persone in ospedale», Borelli ha detto: «Sogno che si possano ampliare più possibile i posti in rianimazione».