Coronavirus, tornano ad aumentare i morti: 474 in un giorno, 329 solo in Lombardia. Piemonte e Liguria preoccupano

Oggi, sabato 2 maggio, in Italia altre 474 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus. Ieri il dato era di 269. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi. Torna quindi a salire di oltre 200 unità il numero di vittime giornaliere con il totale che è arrivato a quota 28.710. A provocare questo forte rialzo è la Lombardia che in un solo giorno ne ha registrate ben 329, un numero altissimo rispetto agli ultimi giorni.

Si conferma invece sostanzialmente inalterate l'aumento di nuovi casi positivi al Covid-19, 1.900 in più contro i 1.965 di ieri, mentre cala la flessione delle persone attualmente malate nel nostro Paese. Oggi sono infatti 100.704, 239 in meno in 24 ore, anche in virtù di un numero più basso di guariti: oggi 1.665. Lieve anche il calo delle terapie intensive, solo 39 in meno, e dei ricoverati con sintomi, 212 in meno.

Dicevamo della Lombardia che ha mostrato un preoccupante aumento di vittime pur mantenendo in linea con i giorni precedenti l'aumento di casi, sceso oggi a 533 in un giorno. Pochi i posti liberati in terapia intensiva (18), un centinaio invece tra i ricoverati con sintomi. Torna invece a crescere il Piemonte, quasi 500 positivi in un giorno con 29 morti. Con il Veneto e la Toscana stabili, sale invece la Liguria che si avvicina a quota 200 casi in un giorno.

Sotto controllo la situazione al Centro Sud: zero casi in Calabria, uno in Molise e Umbria, due in Basilicata e Sardegna.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 209.328 (1.900 in più rispetto a ieri), di cui 28.710 morti e 79.914 guariti, 1.665 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 100.704 persone, ieri era di 100.943, un diminuzione di 239 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.108.837, 55.412 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.429.864, 31.231 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 1.539 i malati in terapia intensiva, 39 in meno rispetto a ieri. Di questi, 545 sono in Lombardia (-18). I ricoverati con sintomi sono 17.357, 212 in meno rispetto a ieri, e 81.808 (+12) sono quelli in isolamento domiciliare.

