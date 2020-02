Coronavirus, terzo morto in Italia: è una donna, era ricoverata in oncologia a Crema

Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lo ha detto in conferenza stampa l'assessore al Welfare Giulio Gallera. I casi in Lombardia sono 112, di questi 53 sono ricoverati in ospedale di cui 17 in terapia intensiva.. Ha affermato Gallera.«Abbiamo disposto la chiusura dalle ore 18 dei luoghi commerciali di intrattenimento o svago, non i ristoranti, quindi pub e discoteche, luoghi dove si trovano molte persone». Ha aggiunto Giulio Gallera che ha confermato come sia «positivo» al coronavirus il paziente di 78 anni di Sesto san Giovanni che è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano: «ha avuto contatti con Codogno».Le misure decise da Regione Lombardia come la chiusura delle scuole saranno valide «per 7 giorni ma possono arrivare a 14». «Sono state adottate per 7 giorni ma sono prorogabili a 14 per contenere la diffusione del virus e gestire pazienti positivi».«Ad oggi non è stata presa in considerazione» la chiusura dei negozi: lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Lombardia Attilio Fontana. «Oggi come oggi non è necessario» ha aggiunto.Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che in Lombardia esistono una «zona rossa», dove «il contagio è più diffuso, e per la quale il Presidente del Consiglio e il governo sono andati nella direzione di «impedire l'accesso e allontanamento da questa zone». Un provvedimento, che riguarda soprattutto i comuni lodigiani che «blinda il territorio».