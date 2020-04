Coronavirus, bambina di tre anni ricoverata in terapia intensiva

TRIESTE - C'è anche una bambina di 3 anni e mezzo, positiva al covid-19, tra le persone ricoverate in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, durante una videoconferenza con la stampa, oggi 14 aprile. «La bambina - ha spiegato - è ricoverata all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, in terapia intensiva in osservazione». Nella stessa struttura «c'è un altro bimbo ricoverato, di 7 anni, positivo al coronavirus, non in terapia intensiva». E «c'era anche un bimbo 10 anni, positivo, già dimesso».

LEGGI ANCHE:

Pesaro, Mirko "Zagor" Bertuccioli muore a 46 anni: il fondatore dei Camillas ucciso dal Coronavirus

Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA