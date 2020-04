Scossa di terremoto a Piacenza di magnitudo 4.2, chiaramente avvertito da Milano a Bologna

Ultimo aggiornamento: 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIACENZA - In una zona già bersagliata dalanche il. Una forte scossa è stata avvertita alle 11.42 a Piacenza. L'Ingv fa una prima stima di magnitudo 4.2 Il terremoto è stato avvertito in una vasta area, da Milano a Bologna.Su Twitter sono diverse le segnalazioni di utenti piemontesi, liguri, emiliani e milanesi che affermano di aver sentito forte la scossa. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a 6 km a sud-est di Cerignale (Piacenza), praticamente a metà strada tra Piacenza e Genova e non lontano da Alessandria.