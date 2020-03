Coronavirus, come si fa un tampone. Quanto costa, come funziona, ecco tutte le cose da sapere

Come si fa un tampone per scoprire se si è positivi al Coronavirus? La grafica qua sotto lo spiega per passaggi semplici. Si parte dal naso: il paziente deve inclinare il capo così il tampone deve essere inzerito e ruotato in entrambe le narici. Poi il tampone viene messo nella provetta e spezzato a metà. Poi si passa alla bocca: viene prelevata saliva da faringe e tonsille, poi il tampone viene messo nella stessa provetta e spezzato. La provetta viene chiusa ermeticamente e disinfettata con soluzione clorata, identificata e trasferita nel contenitore di sicurezza o conservata in frigo a +4 gradi C.

Quanto costa fare un tampone? Ogni tampone in Italia costa intorno ai 30 euro ma è gratuito per i pazienti che sono sottoposti al test.

