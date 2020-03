Positivo al Coronavirus starnutisce a ripetizione sul treno: passeggeri in quarantena

Tutti i passeggeri a bordo del treno diretto da Oslo a Bergen, in Norvegia, ieri pomeriggio, sono stati messi in quarantena a casa. L’allarme è scattato dopo che un uomo ha iniziato a starnutire ripetutamente davanti alle altre persone comunicando di essere positivo al coronavirus. A quel punto si è diffusa la paura tra tutti i presenti che hanno subito lanciato l’Sos. Dopo lunghe peripezie l’uomo è stato arrestato dalla polizia.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 10 morti nelle Marche. Dall'inizio del contagio sono 46. Aumentano ancora anche i positivi



#Hallingdal #Ål 19:15 Politiet har pågrepet en mann i 30 årene på en tog vogn på Ål stasjon. Han gikk rundt å pustet folk i ansiktet og var skremmende. Da politiet tok kontakt med mannen angrep han patruljen med et brannslukkningsapparat ombord på toget. Er nå pågrepet. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) March 13, 2020

Il treno, partito nel pomeriggio, è arrivato a Bergen circa quattro ore dopo l’orario previsto. A nessuno dei passeggeri è stato permesso di lasciare il convoglio, che è rimasto fermo alla stazione di Dale nella West County, mentre l’equipaggio del treno ha cercato di chiarire la situazione. Solo a notte fonda il treno è stato autorizzato a proseguire in direzione di Bergen, afferma la direttrice delle comunicazioni,

A bordo del treno c’erano 50 passeggeri, oltre a 10 dipendenti e membri dell’equipaggio. Il sospetto di infezione è sorto dopo l’episodio degli starnuti a ripetizione nella stazione di Ål a Hallingdal. E dopo che il passeggero ha dichiarato di essere positivo. «Ha agito spaventosamente, da folle, camminando e respirando in faccia agli altri passeggeri», racconta un ragazzo a bordo. «Un gesto che va condannato».

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’uomo li ha aggrediti con un estintore. È stato anche usato spray al peperoncino. A quel punto il 30enne fuori controllo è stato arrestato, fatto scendere e accompagnato prima in ospedale per le verifiche del caso. Gli altri passeggeri sono stati messi in quarantena a casa.

Ultimo aggiornamento: 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA