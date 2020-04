Il coronavirus travolge i partiti: giù Salvini, sale Berlusconi. E adesso le due coalizioni si equivalgono

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilstravolge anche le intenzioni di voto degli italiani. E avvicina le due coalizioni: quella che governa l'Italia (Pd, M5S, Iv e Leu) e quella che invece sta all'opposizione (Lega, Fdi, FI). Se si sommano infattila maggioranza di Conte, seppur con mille difficoltà interne, raggiunge la coalizione di centro-destra. Il trattitino in questo caso è di rigore, perché Forza Italia, seppur saldamente con Salvini e Meloni, si sta distinguendo su tante battaglie: dal sì al Mes al no alla sfiducia al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. E le intenzioni di voto degli italiani sembrano darle ragione.Prosegue anche questa settimana la flessione della Lega, che dopo oltre quasi un semestre di erosioni, vede ridotto di quasi 9 punti il bottino delle Europee, portandosi al 25,6% dal 25,9 della scorsa settimana. Restando nell'area di centro destra, mostra un(12% dal 12,5), mentre continua la lentaripresa di Forza Italia (7,9% dal 7,7), salita di 2 punti in due mesi. Per Salvini la crisi è evidente. E lui si giustifica così: «Non credo che i dati dei sondaggi sulla Lega creino alcun malumore: nonostante l'onnipresenzatelevisiva di Conte restiamo il primo partito in Italia. Credo che meritiamo questa fiducia».Sempre, secondo la proiezione di Ixè per Cartabianca, nella maggioranza giallorossa sono stabili i due principalipartiti, Pd al 22,9 e M5S al 16,4, ma questa settimana guadagna un punto Italia Viva, salendo al 2,9%. Cala invece la Sinistra al 3,2 dal 3,6. Ma alla fine il risultato non cambia: la somma dei partiti che compongono i due schieramenti si equivale.