Coronavirus, sospetto caso di un bimbo sardo di 2 anni: era stato in Cina con i genitori

Paura inper il coronavirus : un bambino di 2 anni di, nel nord dell'isola, ha mostrato sintomi influenzali con febbre e tosse e il medico di famiglia ha allertato l'unità di crisi. Il bimbo è figlio di una coppia di sardi rientrata da Pechino nei giorni scorsi: la famiglia è isolata in casa da ieri, e oggi i medici eseguiranno i test specifici a domicilio. I risultati dele analisi si conosceranno già a fine mattinata: se saranno positivi la famiglia sarà ricoverata nel reparto Malattie infettive dell'Aou di, attrezzato e pronto per fronteggiare questo tipo di emergenze.LEGGI ANCHE:Sul caso, l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna,, predica calma e allontana ogni allarmismo. «Siamo davanti a un eccesso di zelo nella segnalazione. La famiglia è rientrata dalla Cina più di 15 giorni fa, quindi non rientrerebbe nemmeno nei casi da segnalare. Comunque abbiamo attivato il protocollo sanitario e aspettiamo i risultati dei test».