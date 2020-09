Coronavirus, il direttore dell'Oms: «No al saluto con il gomito, favorisce il contagio»

«No al saluto con il gomito». A dirlo il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha usato twitter per diffondere la raccomandazione sul Coronavirus, rilanciando un messaggio dell'economista Diana Ortega.



«Con quella pratica, non si riesce ad osservare la distanza di sicurezza necessaria per evitare il contagio, si sta a meno di un metro. Preferisco, per adesso, mettermi una mano sul cuore in segno di rispetto verso gli altri».

Questo il testo del messaggio repostato da Ghebeyesus e che va un po' in controtendenza con il comportamento manifestato fino a marzo dallo stesso direttore, quando, appunto, più volte ha usato il gomito per salutare. A questo si lega anche la questione che proprio nei consigli dell'Oms si invita a starnutire e tossire nel gomito che diventa così un potenziale ricettacolo di batteri.

