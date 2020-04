Covid-19, l'Istituto Superiore di Sanità: «C'è il rischio che il coronavirus in autunno riparta»

Il coronavirus «circolerà finché non si creerà un'immunità di gregge, e si spera non avvenga in breve tempo perché significherebbe lontano morire tantissime persone e stressare in modo inaudito il sistema sanitario, oppure perché non si trova un vaccino. Rischiamo continua reintroduzioni perché persisterà nella popolazione e dobbiamo essere attenti a intercettare eventuali focolai. Forse d'estate si trasmetterà di meno, ma in autunno ci sarà il rischio che riparta. Ci vuole una strategia ».

Ultimo aggiornamento: 11:14

