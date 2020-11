Covid, 5 regioni zona arancione. Il governatore Marsilio: sono Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Campania, si decide domani

Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana passano nella zona Arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì. Ad anticiparlo, con un tweet, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Il ministro @robersperanza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’#Abruzzo - insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella #zonaarancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì. — Marco Marsilio (@marcomarsilio) November 9, 2020

La notizia è stata confermata anche da fonti della Regione Liguria. Non solo, il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, firmerà in serata una ordinanza, che andrà in vigore dall'11 novembre con la quale la provincia di Bolzano passerà in area rossa. Per la Campania invece la decisione potrebbe slittare a domani.

