Vola giù per le scale mentre lava i vetri in quarantena: morta sul colpo

LECCE - Tragedia nel primo pomeriggio nel quartiere Castromediano di Lecce. Una donna di 55 anni, M.I., era impegnata nelle pulizie della vetrata all'interno della tromba delle scale del suo palazzo, nei pressi dell'Oviesse lungo via Leuca.

A un certo punto, per cause da ricostruire, ha perso l'equilibrio e ha fatto un volo di circa quattro metri che non le ha lasciato scampo: è deceduta sul colpo. Sul posto le ambulanze del 118 e i carabinieri, che hanno accertato il fatale incidente domestico.



Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 13:59

