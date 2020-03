Pizza al Coronavirus: lo spot di Canal+ scatena la bufera. Bellanova: vergognoso

GIorgia Meloni lo definisce un “video satirico disgustoso”. Ed è quello mandato in onda dalla tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Si vede un pizzaiolo baffuto e italianissimo che tossisce, poi inforna la pizza poi la estrae e tossisce di nuovo inondando di bacilli la margherita.

Ribattezzata Coronavirus Covid-19, nuova specialità italiana. Non fa ridere affatto il video. E contiene un atteggiamento intollerabile, degradando un grande problema europeo a offese di tipo nazionale che non solo non merita l’Italia ma non fanno onore alla Francia che le trasmette in una rete importante.

Ancora la Meloni: “Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”. Se il video fosse uscito qualche giorno fa, magari Conte prendendosi il caffè a Napoli insieme a Macron e mangiando con lui il prelibato babà - che il presidente francese nelle foto sull’incontro napoletano mostrava di gradire assai - gli avrebbe potuto dire: caro Emanuel, la nostra pizza è anche meglio. Altro che margherita Covid 19!



