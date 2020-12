Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 2 dicembre: i dati alle 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 2 dicembre: i dati di oggi del Ministero della Salute dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Dopo il calo di contagi degli ultimi giorni, ma con un numero ancora enorme di vittime (ieri 785), è probabile che le prossime feste natalizie saranno all'insegna della prudenza: il nuovo dpcm dovrebbe prevedere infatti il divieto di uscire dal proprio comune anche a Natale e Capodanno .

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi: in Veneto i nuovi positivi sono 2.782, con 69 morti (ieri erano oltre 100). I casi in Toscana sono invece 776, con 45 decessi, mentre nelle Marche sono 421, in Umbria 278 e in Basilicata 170.

+++ALLE 17 CIRCA IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

Ultimo aggiornamento: 15:52

