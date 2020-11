Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 25 novembre: i dati alle 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 25 novembre: alle 17 su Leggo.it a questa pagina i dati del Ministero della Salute. Dopo gli oltre 800 morti di ieri, il terzo dato peggiore dall'inizio della pandemia (e purtroppo è probabile che ancora per una settimana si vada avanti con questi numeri, ha ammonito ieri il presidente del Css Locatelli), anche oggi dai singoli bollettini regionali non arrivano buone notizie: in Veneto sono 76 i decessi registrati oggi, con 2.660 nuovi positivi. In Toscana 67 morti e 986 nuovi casi, in Umbria 8 morti e 386 nuovi casi, mentre in Puglia, dopo i dati record di ieri, si registrano oggi 30 morti e 1.511 nuovi positivi.

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA