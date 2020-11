Coronavirus in Italia, bollettino 23 novembre: 630 morti e 22.930 nuovi casi. Oltre 9mila positivi in meno, non accadeva da agosto

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 23 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 22.930 con 148.945 tamponi (ieri erano stati 28.337 con 188.747 tamponi). 630 i morti (ieri erano stati 562). Con 31.395 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 796.849 (9.098 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un aumento di 14.201 unità).

Era da agosto che non c'era un calo nei positivi in Italia: il 2 agosto gli attualmente positivi scesero di appena una unità, mentre il bollettino del 30 luglio recita 386 persone positive in meno rispetto al giorno precedente. Un dato dovuto all'enorme numero di guariti di oggi (oltre 31mila) e al basso numero di contagi (poco meno di 23mila) legato probabilmente al basso numero di tamponi, ma resta un dato che regala un po' di speranza per il futuro.

Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 50.453, mentre il numero totale dei casi è di 1.431.795 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.431.795 (22.930 in più rispetto a ieri), di cui 50.453 morti e 584.493 dimessi e guariti, 31.395 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 796.849, ieri era di 805.947, un calo di 9.098 unità. Sono 3.810 i malati in terapia intensiva (+9 rispetto a ieri quando erano 3.801).

I ricoverati con sintomi sono 34.697, 418 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 758.342 (9.525 in meno). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 20.537.521, di cui 148.945 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 188.747). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 12.303.705. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

