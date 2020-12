Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 15 dicembre: 846 morti e 14.844 casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 15 dicembre del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina. Mentre dall'Ema arrivano buone notizie sull'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech (le prime dosi potrebbero arrivare in Europa già dopo Natale), i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.844 con 162.880 tamponi (ieri erano stati 12.030 con 103.584). 846 i morti (ieri erano stati 489). Con 21.799 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano a 667.303 (7.806 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un netto calo di 10.922 unità).

APPROFONDIMENTI COERENTE Il generale Pappalardo: «Sarò il primo a vaccinarmi. I... SALUTE O ECONOMIA? «Dobbiamo riaprire, pazienza se qualcuno morirà»:... LO STUDIO Covid, la mortalità è un giallo: «Non uccide... IMPENNATA Istat, in Italia oltre 700mila morti nel 2020. «Non succedeva... ANTI COVID Vaccino Pfizer, il via libera già prima di Natale:... BRASILE Vaccino anti-Covid, Bolsonaro: «Lo farà chi... COVID Speranza lancia l'allarme Natale: «Bisogna chiudere, non...

Il totale dei morti sale a 65.857. Il numero totale dei casi è di 1.870.576 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)



I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.870.576 (14.844 in più rispetto a ieri), di cui 65.857 morti e 1.137.416 dimessi e guariti, 21.799 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 667.303, ieri era di 675.109, un calo di 7.806 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 24.482.190, di cui 162.880 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 103.584). Il totale delle persone testate è di 14.085.459.

I ricoverati con sintomi sono 27.342, 423 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 636.958 (7.291 in meno). Sono 3.003 i malati in terapia intensiva (-92 rispetto a ieri quando erano 3.095). Per quanto riguarda gli ingressi di oggi in terapia intensiva oggi sono 199 (+61 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA