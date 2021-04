Coronavirus in Italia: salgono i nuovi positivi (16.232), altri 360 morti in un giorno

ROMA - Covid Italia, il bollettino di oggi, giovedì 22 aprile: aumento dei nuovi positivi mentre resta satbile quello dei morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.232 nuovi casi (ieri erano stati 13.844) e 360 morti (4 meno di ieri). Stabile il numero dei tamponi analizzati: 360.804 contro i 350.034 di ieri, mentre sale al 4,4% (contro il 3,9%) il tasso di positività.

Sono stati 19.125 i dimessi e guariti di oggi: gli attualmente positivi scendono a 472.196, 3.439 in meno rispetto a ieri. Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 174 (ieri 155). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.094 persone, in calo di 690 rispetto a ieri. ll totale delle vittime da coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia sale a 118.357.

