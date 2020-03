Coronavirus, cambia l'autocertificazione. Stretta per chi è in quarantena. Ecco quello nuovo da scaricare

Viminale per evitare che anche le persone in quarantena escano, così come è accaduto in tutti questi giorni nonostante i divieti.

CLICCA QUI PER IL PDF

per gli spostamenti nell'emergenza Coronavirus. È la nuova direttiva dels o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.e dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell'ordine che avranno accertato l'identità del cittadino.di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al coronavirus.