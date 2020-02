Coronavirus, Armani e Laura Biagiotti annullano le sfilate: «Si terranno a porte chiuse»

LEGGI ANCHE: Coronavirus: in Italia 122 contagiati. Nuovi casi in Valtellina e a Torino. 11 comuni isolati, scuole-atenei chiusi. Conte: «Pronti a usare forze armate» della collezione autunno/inverno 20/21 si terrà a porte chiuse». Annullato quindi l'evento previsto per questo pomeriggio alle ore 16: «la sfilata verrà registrata a teatro vuoto, senza stampa e buyer, e verrà trasmessa in streaming sul sito Armani.com, Instagram giorgioarmani, Facebook giorgioarmani». La decisione è stata presa «per non esporre ad alcun rischio ad alcun rischio la salute dei propri ospiti».LEGGI ANCHE:

Annullata anche la sfilata della collezione Laura Biagiotti Autunno Inverno 2020-21 in programma oggi al Piccolo Teatro Studio di via Rivoli: anche questa avverrà a porte chiuse. La decisione - spiega la maison - è stata presa in seguito all'aggravarsi della situazione relativa al Coronavirus nel nostro Paese con il fine di non esporre gli invitati a rischi.