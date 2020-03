Coronavirus, le stime choc in Gran Bretagna: «55mila persone potrebbero essere già infette». Ma le scuole restano aperte

Da un lato le stime allarmanti degli esperti medici e scientifici, dall'altro un'incertezza che potrebbe causare un vero e proprio disastro: la situazione coronavirus in Gran Bretagna è tutt'altro che rosea.

Come riporta l'Independent, il comitato tecnico-scientifico costituitosi per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in Gran Bretagna ha diffuso un dato assolutamente allarmante: «In questo momento preciso, potrebbero già esserci almeno 55mila persone contagiate in tutto il paese». L'allarme, però, stride fortemente con le contromisure prese dal governo di Boris Johnson, che appaiono troppo timide, specialmente se paragonate ad altri paesi, Italia in primis.

Al momento, infatti, l'Esecutivo si è limitato a invitare i cittadini a restare in casa e ad annullare tutti i viaggi non indispensabili. Il motivo è presto spiegato: «Noi, come i paesi esteri, potremmo decidere di chiudere i confini e potreste ritrovarvi bloccati lontano da casa». Al momento, fonti governative fanno sapere che la chiusura delle scuole e dei locali pubblici rappresentano «una possibilità da non escludere, ma non una certezza». La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare radicalmente già nel corso di questo pomeriggio.

