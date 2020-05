Coronavirus, neonato muore 3 giorni dopo il parto: la mamma era risultata positiva

Muore a soli 3 giorni di vita dopo che la mamma aveva contratto il covid-19. Il piccolo è nato all'ospedale Princess of Wales di Bridgend, nel Galles meridionale. La mamma aveva scoperto di essere positiva al virus e una volta nato il bimbo aveva una frequenza cardiaca molto bassa.

Si tratta della vittima più giovane del Regno Unito, ma sul suo corpo non è stato effettuato alcun test. La causa principale della morte è stato ipotizzato possa essere stata una encefalopatia ischemica ipossica, cioè una lesione cerebrale neonatale grave e permanente, ma anche il covid, da cui era affetta la madre, potrebbe aver avuto delle conseguenze nel suo caso clinico.

La donna si è recata in ospedale per partorire, ma purtroppo il bambino è sembrato da subito non stare bene. Mentre era ricoverata è stato effettuato il test che ha mostrato la sua positività al covid. Sebbene non ci siano prove scientifiche certe le donne incinte non corrono rischi maggiori di contrarre il Covid-19 rispetto a qualsiasi altra donna. Le future mamme che lo contraggono hanno però maggiori possibilità rispetto alle altre i partorire figli prematuri.

